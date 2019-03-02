2019/03/02 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: وكيل السيستاني يكرّم مجموعة من أيتام شهداء القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالصور: وكيل السيستاني يكرّم مجموعة من أيتام شهداء القوات الأمنية
السبت / 02 / آذار - 2019
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: وكيل السيستاني يكرّم مجموعة من أيتام شهداء القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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