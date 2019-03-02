السكك الحديد تنجح بتحميل وتفريغ  القطار التجريبي الثالث لزيت الغاز

2019/03/02 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، السبت، عن نجاحها بتحميل وتفريغ القطار التجريبي الثالث لزيت الغاز من مصافي الشعيبة إلى مستودعات نفط الحلة .وقال مدير عام الشركة وكالة طالب جواد كاظم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “استنادا الى توجيهات وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي تم تحميل مادة زيت الغاز بواسطة احواض […]

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