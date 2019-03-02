تضارب بشأن إعدام داعش مختطفين لديه في الأنبار

2019/03/02 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس مازالت مسألة اعدام تنظيم “داعش” لـ5 اشخاص من قضائي النخيب والرطبة, كان قد اختطفهم قبل نحو 3 اسابيع, محل خلاف بين الاعلام الرسمي للقوات الامنية من جهة, وقائممقام واهالي الضحايا في الرطبة من جهة اخرى, بعد نفي مركز الاعلام الامني هذا الخبر, الذي صرح به الدليمي, وفقا لتعرف اهالي الضحايا على ابنائهم […]

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