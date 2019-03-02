تركيا تعتزم رفع تبادلها تجاريًا مع العراق إلى رقم قياسي

2019/03/02 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق، مشيراً إلى إمكانية رفع التبادل التجاري من 10 مليار دولار حاليًا إلى 100 مليار دولار مستقبلاً.وقال أوغلو في تصريحات صحفية نقلتها وسائل اعلام تركية واطلع عليها “ناس” اليوم (2 اذار 2019), أن “تركيا ستضطلع بدور هام […]

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