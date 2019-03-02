2019/03/02 | 11:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوقت 11.00 ص
اربيل ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدينار وبعض العملات اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد بورصة الكفاح
119.750
في صيرفات بغداد
119.250
120.250
البصرة بورصة
119.900
اربيل ..
موصل بورصة
120.000
التومان الإيراني
1350 /100 $
الليرة التركية
537 /100$
الليرة السورية
528/ 1$
سعر اليورو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدينار وبعض العملات اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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