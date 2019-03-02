أسعار صرف الدينار وبعض العملات اليوم

2019/03/02 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقت 11.00 ص

بغداد بورصة الكفاح

119.750

في صيرفات بغداد

119.250

120.250

البصرة بورصة

119.900

اربيل ..



موصل بورصة

120.000

التومان الإيراني

1350 /100 $

الليرة التركية

537 /100$

الليرة السورية

528/ 1$

سعر اليورو

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