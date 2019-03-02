2019/03/02 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيأة في بيان تلقت "الغدير"نسخة منه ان" طقس يوم السبت، سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المنطقة الوسطى، وطقسا صحوا الى غائم جزئيا، في المنطقة الشمالية، وطقسا صحوا في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة الصغرى ستصل الى 3 مئوية والعظمى 18 في بغداد.وأشارت الى ان يوم الاحد، سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المنطقة الوسطى والجنوبية، وطقسا غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر، في المنطقة الشمالية، فيما يشهد يوم الاثنين طقسا مماثلا لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وطقسا صحوا في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في معظم المناطق.وعن طقس يوم الثلاثاء، اشارت الهيأة الى انه سيشهد طقسا غائما جزئيا مع تشكل الضباب بالصباح في المنطقة الشمالية، وطقسا صحوا الى غائم جزئيا في المنطقة الجنوبية، وغائم جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط الامطار في المنطقة الشمالية مع انخفاض جديد بدرجات الحرارة.ولفتت الى ان طقس يوم الأربعاء، سيكون غائما مع فرصة لتساقط الامطار في، المنطقة الوسطى والجنوبية، وطقسا صحوا الى غائم جزئيا في المنطقة الشمالية.انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على حالة الطقس للأيام الخمسة المقبلة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على حالة الطقس للأيام الخمسة المقبلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).