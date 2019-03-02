2019/03/02 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر عراقي، السبت (2 اذار 2019) عن بدء دول خليجية ومنها السعودية بالتحرك العاجل لمعرفة مصير رعاياها في الباغوز السورية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "عناصر في وحدات قسد بدأت بتدوين اسماء مقاتلي داعش الذين يخرجون من الباغوز السورية من جنسيات خليجية وخاصة السعودية بعد انتشار فيديوهات مؤخرا لمقاتلين كان يظن بأنهم قتلوا منذ سنوات في احداث سوريا لانقطاع اخبارهم عن ذويهم".

واضاف المصدر، أن "تدوين اسماء المقاتلين من الجنسيات الخليجية وخاصة من السعودية، يأتي كما يبدو بطلب من الاجهزة الامنية في تلك الدول لمعرفة مصير رعاياها الذين سافروا الى سوريا للقتال فيها" لافتا الى أن "الاهتمام بالمقاتلين الخليجين زاد بشكل واضح بالساعات الماضية، وخصوصاً الجرحى، من ناحية تقديم العلاج لهم".

وبين المصدر أنه "لا يعرف حتى الان الخطوات المقبلة لمصير المقاتلين الخليجيين ومنهم السعوديين لكن المعروف بان هناك معلومات مؤكدة عن ضغوط امريكية من اجل دفع دول الخليج لتحمل مسؤولياتها من ناحية نقلهم اليها كونهم رعاياها"، مستبعدا "تسليمهم إلى العراق".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان "قسد" قرب القضاء على آخر جيب لداعش شرق نهر الفرات، بعد اجلاء المدنيين في المنطقة، وتسليم نحو 250 داعشياً عراقياً الى الجيش العراقي.

بغداد اليوم- متابعة

تواصل قوات سوريا الديمقراطية هجومها وتقدمها في آخر جيب لتنظيم "داعش" في مزارع الباغوز عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، بعد تأكيد القوات الكردية خروج آخر دفعة من المدنيين الذين كانوا محاصرين في المنطقة.

وتزامناً مع مع

بغداد اليوم _ متابعة

قالت صحيفة لبنانية، في تقرير نشرته السبت (2 اذار 2019)، ان القوات الامريكية انشأت قاعدتين جديدتين في محافظة الانبار، فيما اشارت الى أن هدفها السيطرة على طريقين ستراتيجيين في العراق.

وذكرت صحيفة "الاخبار" في ت

بغداد اليوم - بغداد

ردت مؤسسة الشهداء، الجمعة (1 اذار 2019)، على "اتهامات" احد النواب، فيما أكدت أنها تنظر بعين واحدة لفئات الشهداء كافة ولا تميز بين فئة واخرى.

وقالت المؤسسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها &quo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: دول خليجية تحركت لمتابعة أوضاع ’’رعاياها’’ في الباغوز السورية.. لن يسلموا للعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: دول خليجية تحركت لمتابعة أوضاع ’’رعاياها’’ في الباغوز السورية.. لن يسلموا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).