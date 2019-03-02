دراسة: ذاكرتك تضعف بعد الـ50 بسبب التليفزيون

2019/03/02 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..حذرت دراسة بريطانية من أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لأكثر من 3.5 ساعة يوميا، وتزيد أعمارهم على ٥٠ عاما، أكثر عرضة لفقدان الذاكرة.وذكرت الدراسة، أن ” الإفراط في التركيز على التلفزيون قد يؤدي إلى إجهاد معرفي يؤدي إلى فقدان الذاكرة، حيث أجريت الدراسة على أكثر من ٣٦٠٠ من كبار السن بعد مشاهدة الكثير […]

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