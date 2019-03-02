2019/03/02 | 11:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة..
حذرت دراسة بريطانية من أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لأكثر من 3.5 ساعة يوميا، وتزيد أعمارهم على ٥٠ عاما، أكثر عرضة لفقدان الذاكرة.
وذكرت الدراسة، أن ” الإفراط في التركيز على التلفزيون قد يؤدي إلى إجهاد معرفي يؤدي إلى فقدان الذاكرة، حيث أجريت الدراسة على أكثر من ٣٦٠٠ من كبار السن بعد مشاهدة الكثير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: ذاكرتك تضعف بعد الـ50 بسبب التليفزيون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حذرت دراسة بريطانية من أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لأكثر من 3.5 ساعة يوميا، وتزيد أعمارهم على ٥٠ عاما، أكثر عرضة لفقدان الذاكرة.
وذكرت الدراسة، أن ” الإفراط في التركيز على التلفزيون قد يؤدي إلى إجهاد معرفي يؤدي إلى فقدان الذاكرة، حيث أجريت الدراسة على أكثر من ٣٦٠٠ من كبار السن بعد مشاهدة الكثير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: ذاكرتك تضعف بعد الـ50 بسبب التليفزيون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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