المطران موشي يرفض بناء مدن جديدة على حساب أراضي المسيحيين في سهل نينوى

2019/03/02 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – نينوى رفض المطران المطران مار يوحنا بطرس موشي راعي أبرشية الموصل وكردستان العراق وكركوك للسريان الكاثوليك بناء اي مدن جديدة في منطقة سهل نينوى و اعتبر الامر تغيير ديموغرافي للمنطقة و يؤثر على المسيحيين و وجودهم في العراق ، المطران موشي بعث برسالة خاصة إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي و […]

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