2019/03/02 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني، السبت، نيران رشاشاتها صوب الأراضي الزراعية الفلسطينية شرقي مدينة رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن مصادر محلية قولها، إن أبراج الاحتلال الصهيوني العسكرية، أطلقت النار من الخط الفاصل شرق خان يونس تجاه أراضي المواطنين، دون وقوع إصابات.وتجري قوات الاحتلال الصهيوني توغلات محدودة بشكل شبه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تطلق النار على المزارعين الفلسطينيين جنوب غزة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الاحتلال تطلق النار على المزارعين الفلسطينيين جنوب غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).