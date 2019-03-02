النزاهة تحقق بـ3 ملفات تخص عمل مديرية نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى

2019/03/02 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب في البرلمان، صادق السليطي، السبت، عن إحالة ثلاثة ملفات تخص عمل مديرية نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى إلى هيئة النزاهة.

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