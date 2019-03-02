مصدر يكشف لـ/موازين نيوز/ سبب تأجيل اجتماع الديمقراطي والوطني ليوم غد

2019/03/02 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، السبت، اسباب تأجيل الاجتماع المقرر عقده اليوم بين الحززبين الكرديين الديمقراطي والوطني.

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