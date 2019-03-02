الديمقراطي والوطني يؤجلان اجتماعهما إلى يوم غد

2019/03/02 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الحزبان الكرديان الديمقراطي والوطني، السبت، تأجيل اجتماعهما إلى يوم غد الأحد.

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