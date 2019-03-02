هذه تفاصيل صفقة اعادة طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي الحاتم والنجيفي، ورأي العصائب فيها !

2019/03/02 | 11:47

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بغداد- العراق اليوم:

حراك سياسي غير مسبوق، وصفقات كبرى تجري في الكواليس، وسط صمت وتكتم سياسي واضح، الا أن التسريبات الت...





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