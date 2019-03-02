الشورجة عنوان لنكهة المطبخ البغدادي

2019/03/02 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر رائحة التوابل والبهارات عند الخطوات الاولى المؤدية الى سوق الشورجة ،وقد تكون هذه الرائحة هي ما يميز اقدم واشهر اسواق بغداد والعراق ،فالشورجة تحكي تاريخ الحياة التجارية والاقتصادية في بغداد منذ استيطانها من قبل العباسيين وحتى الوقت الحاضر.

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