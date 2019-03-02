بالصور.. شباب الموصل يطالبون بإنهاء الفساد قبل ان يعود الارهاب للمدينة

2019/03/02 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىطالب عدد من شباب مدينة الموصل إنهاء الفساد الذي تتبناه بعض القيادات السياسية والامنية في المحافظة والذي أوجد مساحة لعودة العنف للمدينة، وكذلك نصب اجهزة السونار وكامرات المراقبة بالسرعة الممكنة.

وتجمع مجموعة من شباب المدينة في نفس المكان الذي وقع في تفجير سيارة مفخخة بجوار جدار جامعة الموصل في منطقة المجموعة الثقافية في الساحل الايسر، معلنين تحديثهم للارهاب وأنه لن يعود للمدينة، وكذلك تضامنهم مع عائلة الشهيد الذي توفي اثر الانفجار ومع المصابين.

وعلق الشباب في الوقفة اوراق كتب عليها مطالبهم فيما اوقدوا الشموع.

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