احصائية.. رفع٤٤٦٢ كتلة كونكريتية في بغداد خلال شهرين

2019/03/02 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد،اليوم السبت، أنها رفعت ٤٤٦٢ كتلة كونكريتية من ٤٠ منطقة في بغداد خلال الشهرين الماضيين.

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان اطلع “النور نيوز” على نسخة منه أنه” تم رفع ٤٤٦٢ كتلة كونكريتية من ٤٠ منطقة”.

موكد ان “المناطق شملت في جانبي الكرخ والرصافة خلال شهري كانون الثاني وشباط ٢٠١٩”.

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