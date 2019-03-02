2019/03/02 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعلنت وزارة النقل ،اليوم السبت ، ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية استحدثت خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة وتسليمها لأصحابها عبر مكتب خاص في ساحة عباس بن فرناس.

ونقلت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى عن وزير النقل عبد الله لعيبي قوله ان “الخدمة الجديدة التي سيتم المباشرة بها ابتداء من يوم غد الأحد تتضمن نشر الحقائب المفقودة عبر مواقع شركة الخطوط الجوية العراقية الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي ليتم استدلال المسافرين عنها ويتم تسليمها لهم عن طريق مكتب خاص بالشركة في ساحة عباس بن فرناس”.

واوضح لعيبي ان” هذه الخدمة ستعتمد أحدث الأنظمة الإلكترونية التي يتم عن طريقها ادخال جميع المعلومات المتعلقة بالحقيبة واسم المسافر ورقم الرحلة وينشر على موقع الشركة كي يتمكن المسافر من متابعة حقيبته المفقودة واستلامها من المكتب الجديد الذي ستشرف عليه وحدة خدمات الامتعة التابعة للخطوط الجوية العراقية”.

وشدد لعيبي خلال البيان ان” وزارة النقل تسعى لعرض جميع خدماتها للمواطنين لخلق مزيدا من التفاعل معها وتاكيدا على الشفافية المتبعة في عملها، وليكون المواطن على اطلاع بكافة تفاصيل العمل وإجراءاته ايمانا منا بدورنا في تقديم الخدمات المباشرة له”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تطلق خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تطلق خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).