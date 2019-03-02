2019/03/02 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليدعت الأمم المتحدة، كلا من الهند وباكستان إلى اتخاذ خطوات فورية للحد من التوترات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لضمان السلام والأمن في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دوغريك.

وأضاف دوغريك أنه يتابع الوضع بين الجارتين عن كثب، معربا عن قلقه من تصاعد التوتر بينهما.

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى خفض التوتر بين البلدين، خلال اتصاله مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

وتصاعدت التوترات بين الجانبين منذ هجوم مجموعة مسلحة على دورية في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وأسفر الهجوم في 14 فبراير/ شباط الجاري، عن مقتل 44 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين.

والثلاثاء الماضي، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه “معسكر إرهابي” في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

واحتدم التوتر، مع إعلان الجيش الباكستاني إسقاط مقاتلتين لسلاح الجو الهندي.

وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم “آزاد كشمير”، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم “جامو وكشمير”.

وخاض البلدان ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1947 و1965 و1971.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

33

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان لاتخاذ خطوات تحد من التوتر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان لاتخاذ خطوات تحد من التوتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).