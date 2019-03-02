دراسة: النوم كثيرا في الإجازة لا يعوض الآثار السلبية للسهر باقي الأيام

2019/03/02 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة طبية أن النوم كثيرا في عطلة نهاية الأسبوع قد لا يعوض خسارة النوم أو قلته خلال أسبوع العمل.وذكرت الدراسة، أن “قلة النوم تزيد من خطر السمنة والسكري، وعلى الرغم من ذلك لم يكن من الواضح ما إذا كان النوم ساعات أطول في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن تحقق التوازن، و حتى […]

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