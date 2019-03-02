باحث: مائة يوم على حكومة عبد المهدي ... ما الذي تحقق؟ 

2019/03/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الباحث في الشأن السياسي ليث شبر، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تجاوز فترة المئة يوم منذ تسلمه المنصب ولم يتحقق شيئ يعيد ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية.

وقال شبر لـ (باسنيوز)، إنه «على صعيد الحكومة ومجلس النواب طيلة فترة أكثر من مئة يوم لم يتحقق أي إنجاز مؤثر، حيث أنهى مجلس النواب فصله التشريعي الأول دون أن يقر سوى قانون واحد وهو قانون الموازنة المالية».

وأضاف أن «انقضاء فترة أكثر من مائة يوم سبب تراكماً لدى المواطن وأفقده الثقة بالمؤسسات التشريعية والحكومية طالما أنها لم تحقق طفرة في الإنجاز على أغلب الأصعدة وبالتالي فإن المواطن يصاب بخيبة الأمل حتى عندما يسمع عن اجتماع تشاوري أو لقاء على مستوى الزعامات السياسية أو ما شابه».





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