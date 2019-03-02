تعلن عن اعداد نساء داعش الاجنبيات في السجون العراقية

2019/03/02 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، وجود اكثر من 1500 امرأة اجنبية من داعش في السجون العراقية بينهن فرنسيات والمانيات.وذكر عضو المفوضية، علي البياتي في تصريحات صحفية ، ان “هناك أكثر من 1500 امرأة من نساء عصابات داعش الأجنبيات من ثلاث دول، موجودات في سجن خاص بالعراق، مع أطفالهن”.واضاف،أن ” ثلاثة نساء ...

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