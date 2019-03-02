زخات مطر وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2019/03/02 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس لايام غد وبعد غد والثلاثاء والاربعاء المقبلة، مبينة ان بعض المناطق ستشهد تساقط زخات مطر.اليوم السبت

وسيكون الطقس اليوم السبت في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات.

فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئي ويكون غائماً في اقسامها الشرقية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة.

اما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل امس.

غدا الاحد

الطقس في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق.

اما المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر ابتداء من اقسامها الغربية.

وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق.

بعد غد الاثنين

سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق .

اما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا كما تتساقط الثلوج على الاقسام الجبلية منها.

وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق.

الثلاثاء المقبل

الطقس في المنطقة الوسطى سيكون صحوا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق.

وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا في بعض الاماكن يزول تدريجيا خلال النهار.

اما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحوا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

الاربعاء المقبل

سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات امطار رعدية احيانا خاصة في اقسامها الشرقية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق.

وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

اما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا خاصة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق .انتهى/س

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