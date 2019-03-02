الامريكان يواصلون تمددهم في العراق: إنشاء قواعد عسكرية جديدة في الانبار (صور)

2019/03/02 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أفادت صحيفة “الاخبار” اللبنانية، بقيام القوات الأميركية بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين، على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية والأردنية، مشيرة إلى أن اعداد القوات الأميركية تتجاوز الـ10 الاف جندي.وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقرير تابعه /الانصار/ إن “الأميركيين يواصلون تمدّدهم في محافظة الأنبار، في ظلّ إنشائهم قاعدتين عسكريتين جديدتين، على الخط الدولي […]

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