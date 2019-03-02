2019/03/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، احتمالية زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 مع الصحفيين، في العاصمة الإيطالية روما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيفا": قطر وحدها غير قادرة على استضافة "مونديال الـ48") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيفا": قطر وحدها غير قادرة على استضافة "مونديال الـ48") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).