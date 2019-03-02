السعودية أول دولة عربية تطرح ماكينات صراف آلي تعمل بقراءة الوجه

2019/03/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب المملكة العربية السعودية لأن تكون أول دولة عربية تطرح ماكينات صراف آلي "إيه تي إم"، تعمل بتقنية "التعرف على الوجه".

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