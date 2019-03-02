جوني ديب يقاضي زوجته السابقة ويطالبها بـ50 مليون دولار

2019/03/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الممثل الأمريكي، جوني ديب، دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، الممثلة آمبر هيرد، متهما إياها بالتشهير.

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