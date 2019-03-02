رئيس هيئة الحشد الشعبي في شنگال للتباحث حول تشكيل قوة ايزيدية موحدة

2019/03/02 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خاص وفد رفيع المستوى يزور شنگال/ سنجار برئاسة فالح الفياض وقائد عمليات نينوى إلى مكتب ممثلية مجلس الوزراء في القضاء و سيلتقون القيادات السياسية و العسكرية في المدينة.سلام بركات شنگالي رائد في قوات حماية ايزيدخان قال ل”ايزيدي 24″ أن الوفد زار شنگال للوصول إلى نتيجة ترضي كل الأطراف و حل مشكلة […]

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