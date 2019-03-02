تراجع إنتاج أوبك لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال شباط الماضي

2019/03/02 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشف مسح أجرته وكالة “رويترز”، عن تراجع إنتاج نفط أوبك لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال شباط الماضي.وذكرت الوكالة في خبر لها تابعته /المعلومة/ أن المسح الذي نشرت نتائجه اظهر أن منظمة البلدان المصدرة للنفط التي تضم 14 عضواً ضخت 30.68 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بانخفاض قدره 300 ألف برميل […]

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