تهديد الجزائريين والسودانيين بـ«الأسديّة» لن يوقف الاحتجاجات

2019/03/02 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستخدم بعض الأنظمة العربيّة مثال النظام السوري في تعامله الهمجيّ مع شعبه خلال السنوات الثماني الآفلة، والمآل الفظيع الذي آلت إليه أمور

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