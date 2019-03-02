2019/03/02 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي, السبت, إحالة 3 ملفات إلى هيئة النزاهة للتحقيق فيها تتعلق بعمل المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الوسطى.وقال السليطي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (2 اذار 2019), إن “مدير عام المديرية يتحمل مسؤولية الهدر بالمال العام، لتسببه بعطب محولة قدرة كهربائية (١١/٣٣/١٣٢كي.في) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة 3 ملفات “كهربائية” إلى النزاهة .. زيت فاشل أعطب محولات الطاقة!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحالة 3 ملفات “كهربائية” إلى النزاهة .. زيت فاشل أعطب محولات الطاقة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).