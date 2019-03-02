2019/03/02 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة على موعد مع ماء “نظيف”.. سباق مع الزمن لانجاز مشروع الماء الكبير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/02 | 12:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

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