محافظ بغداد يتحدث عن تثبيت العقود وانجاز المشاريع في هذه الاقضية

2019/03/02 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الجزائري في بيان "الغدير" نسخة منه إن "المحافظة بحاجة ماسة لخدمات موظفي عقود التنمية وخبراتهم كونهم قضوا عدة سنوات في العمل".وأضاف أنه "تحدث مع رئيس الوزراء في اجتماع سابق بأهمية تحويلهم إلى الموازنة التشغيلية بغية تثبيتهم على الملاك".وأكد الجزائري, على "أهمية زيادة التخصيصات المالية للمحافظة لأننا نريد إضافة مشاريع جديدة فيما يخص المخلفات الصحية ومجاري ابو غريب وحي المنتظر والمعامل فضلا عن بناء مجمعات سكنية".انتهى .م ك

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