تركيا تعتزم فتح معبر حدودي جديد مع العراق لرفع التبادل التجاري

2019/03/02 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق، مشيراً إلى إمكانية رفع التبادل التجاري من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 100 مليار دولار مستقبلاً.

وقال أوغلو في تصريحات صحفية نقلتها وسائل اعلام تركية أن "تركيا ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق"، معرباً عن "استعداد تركيا لمشاركة تجاربها مع العراق، إضافة إلى تعهدها بتقديم 5 مليارات دولار في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار البلد العربي".



واضاف أوغلو أن "العراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحاً لرفع التبادل التجاري مع تركيا، ليصل إلى 100 مليار دولار، مرتفعاَ من القيمة الحالية التي لا تتجاوز 10 مليارات دولار".



انتهى .



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