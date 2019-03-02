2019/03/02 | 12:08

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المرصد السوري: عناصر داعش تحركوا جماعات للتسلل نحو العراق

يتبع ...........

بغداد اليوم- بغداد

رد شقيق أحد المغدورين، السبت 2 اذار 2019، على خلية الإعلام الامني، مؤكدا أن تنظيم داعش اعدم اخيه و4 اخرين من الرطبة والنخيب.

وقال شقيق المغدور أنس عبد الرحمن غزوان في فيديو مصور، حصلت عليه (بغداد اليوم)، إنه "من اهالي ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قوات الحشد الشعبي، السبت 2 اذار 2019، إنطلاق عملية تمشيط وتطهير من حدود سامراء وصولا لشرق الانبار.

وذكر إعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، صباح ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت 2 اذار 2019، القبض على اثنين من ارهابيي ما يسمى بجند الخلافة في الصقلاوية، بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مق

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