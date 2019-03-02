الحشد والجيش يطهران حدود سامراء وصولا لشرق الأنبار

2019/03/02 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم السبت، بتنفيذ عملية تمشيط وتطهير من حدود سامراء وصولا لشرق الانبار.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان، قوة مشتركة من اللواء 27 واللواء الثاني والسابع بالحشد الشعبي والجيش نفذت، صباح اليوم، عملية عسكرية من ثلاثة محاور ضمن قاطع مسؤولية شرق الانبار لملاحقة عصابات داعش الاجرامية وتمشيط مناطق بني زيد والرفيعات حتى حدود عمليات سامراء.واضاف البيان ان، العملية مستمرة حتى الان، لإنهاء تهديد داعش في تلك المناطق.

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