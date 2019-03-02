وزير خارجية تركيا: مستعدون لإعادة إعمار سوريا والعراق

2019/03/02 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، عن استعداد بلاده لمشاركة تجاربها مع العراق، وأنها ستضطلع بدور هام في إعادة إعماره، كذلك إعادة إعمار سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ أكثر ثمان سنوات.

جاءت تصريحات جاويش أوغلو خلال مشاركته في لقاء محلي جمع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال، بولاية بورصة شمال غربي تركيا.وقال وزير الخارجية التركي إن العراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحاً لرفع التبادل التجاري مع تركيا ليصل إلى 100 مليار دولار، مرتفعاً من القيمة الحالية التي لا تتجاوز 10 مليارات دولار.وتتواجد قوات تركية على الأرض في سوريا ضمن نقاط مراقبة في إطار ما تم التواصل إليها من اتفاق خلال مباحثات سوتشي مع إيران وروسيا، كما تسيطر تركيا على مناطق في الشمال السوري بعد عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” وتعتبر دمشق الوجود التركي بمثابة احتلال.وأكد الوزير التركي على عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق قرب قرية “أوفاكُوي” بولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، على بعد نحو 7 كم عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري.وتحدث جاويش أوغلو على استعداد بلاده لمشاركة تجاربه مع العراق، إضافة وأكد وفاء بلاده بالتزامها بما أعلنته في “مؤتمر الكويت” حول تقديم 5 مليارات دولار لإعادة إعمار البلد العربي.وفي شباط 2018، استضافت الكويت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، حصلت بغداد من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.

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