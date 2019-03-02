عمليات بغداد تعلن اعداد الكتل الكونكريتية المرفوعة من شوارع العاصمة

2019/03/02 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن رفع 4462 كتلة كونكريتية في العاصمة خلال الشهرين الماضيين.وقالت القيادة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه تم “رفع ٤٤٦٢ كتلة كونكريتية من ٤٠ منطقة في جانبي الكرخ والرصافة خلال شهري كانون الثاني وشباط ٢٠١٩”.يذكر أن العاصمة بغداد شهدت منذ تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة […]

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