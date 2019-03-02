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فنزويلا: العقوبات الأميركية ضد الجيش تهدف لاثارة التمرد
2019/03/02 | 12:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أدانت الحكومة الفنزويلية، السبت، العقوبات الأمريكية ضد جيش البلاد، مؤكدة بأنها جزء من الخطة لإثارة التمرد في بلد من بلاد أمريكا اللاتينية.

وقال وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان: “ترفض فنزويلا مرة أخرى بشكل قاطع فرض العقوبات الأحادية الجانب، التي أعلنت عنها حكومة الولايات المتحدة ضد الجيش الفنزويلي، كجزء من استراتيجية واشنطن الفاشلة لإثارة التمرد […]

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