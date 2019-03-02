2019/03/02 | 12:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أدانت الحكومة الفنزويلية، السبت، العقوبات الأمريكية ضد جيش البلاد، مؤكدة بأنها جزء من الخطة لإثارة التمرد في بلد من بلاد أمريكا اللاتينية.
وقال وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان: “ترفض فنزويلا مرة أخرى بشكل قاطع فرض العقوبات الأحادية الجانب، التي أعلنت عنها حكومة الولايات المتحدة ضد الجيش الفنزويلي، كجزء من استراتيجية واشنطن الفاشلة لإثارة التمرد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا: العقوبات الأميركية ضد الجيش تهدف لاثارة التمرد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أدانت الحكومة الفنزويلية، السبت، العقوبات الأمريكية ضد جيش البلاد، مؤكدة بأنها جزء من الخطة لإثارة التمرد في بلد من بلاد أمريكا اللاتينية.
وقال وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان: “ترفض فنزويلا مرة أخرى بشكل قاطع فرض العقوبات الأحادية الجانب، التي أعلنت عنها حكومة الولايات المتحدة ضد الجيش الفنزويلي، كجزء من استراتيجية واشنطن الفاشلة لإثارة التمرد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا: العقوبات الأميركية ضد الجيش تهدف لاثارة التمرد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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