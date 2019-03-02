اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 2-3-2019 السبت

2019/03/02 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، في بورصة الكفاح والأسواق المحلية .وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,850 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم الخميس.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة :

سعر بيع الدولار = 120.250 ديناراً.

سعر شراء الدولار = 119.250 ديناراً.

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