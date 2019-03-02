أوقاف نينوى تباشر بصيانة 15 مرقداً ومقاماً  متضرراً في الموصل 

2019/03/02 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير أوقاق نينوى أبو بكر كنعان، اليوم السبت، عن بدء إعمار 15 مرقداً ومقاماً في عموم مدينة الموصل.

وقال كنعان لمراسلة (باسنيوز)، إن «شركة السعد الهندسية في وزارة الإعمار وبالتعاون مع نخبة هندسية من مديريتي البلدية والبلديات باشرت ببدء إعمار المراقد والمقامات التي تعرضت للتدمير والتفجير إبان سيطرة داعش الإرهابي».

وأضاف كنعان، أن «مدة إنجاز العمل مفتوحة حيث باشرت الفرق الهندسية والفنية بحملة الإعمار من أجل إعادة هذه المعالم الدينية إلى ماكنت عليه قبل 10 حزيران 2014».





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