2019/03/02 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية، صاروخين نوع “زلزال1” محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في جيزان، كما تم إعطاب طقم عسكري للمرتزقة بذات الجبهة.وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخي “زلزال1” تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس وحققت إصابات مباشرة.وأضاف المصدر أن المجاهدين تمكنوا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ”زلزال1″..



استهداف تجمعات للمرتزقة في جيزان alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ”زلزال1″.. استهداف تجمعات للمرتزقة في جيزان) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ”زلزال1″.. استهداف تجمعات للمرتزقة في جيزان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).