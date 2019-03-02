2019/03/02 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..علق رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي على تصريحات وزير الخارجية البريطاني “جيرمي هنت” بخصوص تنفيذ اتفاق السويد منتقدا الدور البريطاني في العدوان على اليمن.وقال الحوثي في سلسلة تغريدات له “ليعي جيرمي هنت جيدا أن الشعب اليمني يعلم أن بريطانيا شريك فعلي في العدوان على اليمن”.وأضاف رئيس الثورية العليا إن مشاريع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثي: القرارات البريطانية ليست للعدالة بل خدمة للأجندة الصهيونية alansaar.

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