تركيا: العراق يملك المقومات لرفع تبادلنا التجاري معه إلى 100 مليار دولار

2019/03/02 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، امس الجمعة، إن بلاده ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق.

وأعرب تشاووش أوغلو، عن استعداد تركيا لمشاركة تجاربها مع العراق.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء جمع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال، بولاية بورصة، شمال غربي تركيا.

ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن العراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحا لرفع التبادل التجاري مع تركيا، ليصل إلى 100 مليار دولار، مرتفعا من القيمة الحالية التي لا تتجاوز 10 مليار دولار.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير التركي بعزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق قرب قرية “أوفاكُوي” بولاية شرناق جنوب شرقي بلاده، على بعد نحو 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري.

وأعرب تشاووس أوغلو، عن استعداد بلاده لمشاركة تجاربه مع العراق، إضافة إلى تعهدها بتقديم 5 مليارات دولار في “مؤتمر الكويت” لإعادة إعمار البلد العربي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، استضافت الكويت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، حصل بغداد من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

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