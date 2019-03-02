احالة ثلاثة ملفات للنزاهة بشأن عمل كهرباء الوسط

2019/03/02 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صادق السليطي، السبت، عن احالة 3 ملفات الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها تتعلق بعمل المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الوسطى.وقال السليطي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مدير عام المديرية يتحمل مسؤولية الهدر بالمال العام،بتسببه بعطب محولة قدرة كهربائية (١١/٣٣/١٣٢كي.في) لمحطة اسكان الخر في […]

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