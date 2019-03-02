2019/03/02 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الروسي: البنتاغون بدأ في تطوير استراتيجية جديدة للعمليات العسكرية ونحن مستعدين لمواجهتها

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