بالفيديو... مزارع يربي أسودا كحيوانات أليفة في أفريقيا

2019/03/02 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت مجموعة من السياح بتجربة قد تحدث مرة في العمر عند رؤيتهم أسودا بيضاء نادرة جدا في مزرعة في جنوب أفريقيا.

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