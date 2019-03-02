تمهيدا لإرسال بشر في رحلات للفضاء... إطلاق كبسولة غير مأهولة للمحطة الدولية

2019/03/02 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة "سبيس إكس" كبسولة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم السبت وذلك في خطوة كبيرة على طريق هدف الشركة المملوكة لإيلون ماسك وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" لاستئناف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة هذا العام.

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