خلية الاعلام الأمني: تنفي صحة تصريحات قائممقام الرطبة بشأن اعدام داعش لـ 5 مواطنين

2019/03/02 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت خلية الإعلام الأمني، ما جاء من تصريحات ادلى بها قائممقام الرطبة بشأن اعدام داعش لخمسة مواطنين من أهالي النخيب والرطبة.

وابدت الخلية استغرابها من موقف القائمقام بنشرهِ هذه الشائعة التي من شأنها اثارة تداعيات خطيرة.

واهابت الخلية في بيان لها، بجميع المسؤولين مراعاة الدقة في تصريحاتهم والابتعاد عن ارباك الرأي العام بتصريحات لا أساس لها من الصحة.

وكان قائمقام الرطبة عماد الدليمي أكد ان “تنظيم داعش الارهابي اعدم خمسة مختطفين من ابناء الرطبة والنخيب” مشيرا الى “انهم كانو يبحثون عن الكما”.

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