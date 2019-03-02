2019/03/02 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 الانتحار في شنكال..دراسة نظرية ميدانية استبيانية لمعرفة الحقائق والأسباب تأليف خالد تعلو القائيدي كلمة للكاتب بعد عام ٢٠٠٣ وبعدما تحرر المجتمع الايزيدي من قيود المؤسسات الحكومية، وأصبح بالإمكان التمتع بحرية الرأي وحرية الفكر والثقافة، للأسف حدث انفجار غير طبيعي في تصرفات الجيل الجديد وخاصة مرحلة النشؤء الشبابي أو ما يسمى فترة المراهقة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ايزيدي 24” تنشر كتاب “الانتحار في شنگال” الکترونیآ) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ايزيدي 24” تنشر كتاب “الانتحار في شنگال” الکترونیآ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).